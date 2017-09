Dos incendis a Girona obliguen a desallotjar veïns i cremen cinc contenidors

El doble ensurt es va tancar sense víctimes i a un carrer de distància l'un de l'altre. Ambdós incendis es van declarar en vials perpendiculars al passeig d'Olot de Girona i amb poques hores de diferència.

El primer foc que es va declarar ahir a la ciutat es va produir al carrer Montseny i va afectar el bloc número 27. Les flames es van originar al quadre elèctric de la planta baixa. Els Bombers van rebre l'avís a les 11.52h i fins al lloc s'hi van desplaçar 6 dotacions. Hi van treballar fins les dues del migdia, quan es va donar per extingit. Com a prevenció es van desallotjar els veïns de l'edifici afectat, però dos d'ells no van poder sortir pel seu propi peu i se'ls ha haver d'evacuar amb un vehicle autoescala.



Retorn als habitatges

Dues hores després d'haver rebut l'avís es va donar per extingit el foc, van continuar amb les tasques de ventilació del bloc de pisos i els desallotjats van poder tornar als seus respectius habitatges.

Però els Bombers van haver d'actuar una segona vegada a pocs metres de distància d'on ahir al matí va cremar el quadre elèctric del bloc del carrer Montseny. El cos va rebre l'avís a les 14.09 d'ahir i s'hi van desplaçar 5 dotacions dels Bombers. El foc, en aquest segon incendi va acabar cremant cinc contenidors de residus del passeig d'Olot amb el carrer Bassegoda. Les flames van afectar dos edificis propers al foc, corresponents al número 68 i 70 del passeig d'Olot. El primer d'ells correspon al local de l'entitat L'Escudella Solidària. Es van trencar vidres a causa de les altes temperatures i el fum va afectar la façana de l'immoble fins el quart pis, tot i que van ser els primers pisos els que van patir els desperfectes més importants.

Mitja hora més tard es va donar per extingir, però els Bombers hi van treballar fins les 15.06h. En aquest segon cas no va ser necessari evacuar els veïns dels edificis propers a l'incendi.El foc va originar una gran columna de fum negre visible des de diversos punts.