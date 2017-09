ERC denuncia els «incompliments dels compromisos» del govern amb la Devesa

El grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona va criticar ahir «els reiterats incompliments del govern respecte als compromisos que havien pres en relació amb el parc» de la Devesa. La portaveu dels republicans gironins, Maria Mercè Roca, ha explicat que «aquesta decisió se suma a la polèmica de l'emplaçament del festival del circ, a l'aparcament de vehicles dins del parc o al retard en l'aprovació del Pla Especial». Per tot plegat, la cap de l'oposició ha expressat que «el capteniment d'aquest govern respecte a la Devesa és un autèntic despropòsit». El grup respon així a l'anunci del govern local de renunciar que totes les caravanes dels firaires de les Fires es traslladin al Pla de Baix de Domeny perquè habilitar els espais necessaris requeria una inversió molt alta. Només se n'hi podran instal·lar un terç.

El regidor Martí Terés, al seu torn, es va encarregar de desenvolupar cadascun dels aspectes introduïts per Roca. Per Terés, «el pla d'usos de la Devesa, en vigor des del 2010, ja preveu que els firaires s'ubiquin en espais on no malmentin el parc». Per Fires se situen 461 vehicles a la Devesa, i 210 d'aquests són els habitatges itinerants dels firaires. «Durant uns dies se sobreeocupa la Devesa, es malmet el parc i es genera una quantitat de brossa inacceptable que els veïns van denunciant any rere any», va explicar Terés. «Cal amb urgència habilitar una nova ubicació per als firaires fora del parc, i el cost econòmic sempre és una qüestió de prioritats i de voluntat política», va reblar el regidor.

Respecte a l'ocupació «lesiva» de la Devesa, Martí Terés també es va referir a l'aparcament dins del parc els dies de mercat. «El govern ha repetit fins a la sacietat que la Devesa és un parc i no un aparcament, apunt que compartim, però que després no porten a la pràctica», va criticar. El regidor va explicar que ara «es torna a aparcar a la Devesa els dies de mercat perquè encara no tenen enllestida la zona blava de davant de la sala de ball, en un altre exemple de mala planificació».

L'arribada del festival del circ és un altre dels darrers aspectes que ERC-MES va criticar: «més enllà de la improvisació en el model cultural i de festivals, que és un altre tema, no ens agrada l'emplaçament escollit». Terés va exposar que «no pot ser que per un cantó ens diguin que el govern està plenament disposat a protegir el parc i que per l'altre vagin prenent decisions que augmenten la càrrega d'ocupació intensiva de la Devesa». Respecte a aquest punt, la coalició va criticar que «la definició del Pla Especial i i dels usos vagi amb un retard inacceptable». La previsió del govern local era portar-lo a ple l'any passat.