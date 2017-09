L'escola d'adults de l'Eixample ofereix cursos amb 1.200 places i 48 grups

L'escola d'adults de la travessia de la Creu de Girona iniciarà l'activitat lectiva el 19 de setembre amb prop de 1.200 places repartides en 48 grups. Hi haurà 17 docents, 2 conserges i 1 administrativa. Des del centre s'ha informat que se seguirà «promovent la solidaritat i el treball cooperatiu entre la població» i que es consolidaran «els cursos més demanats pel món laboral: Graduat en Educació Secundària (GES), el curs de preparació per a la Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior i els cursos d'informàtica Competic».

De la mateixa manera han posat de manifest que seguiran potenciant l'aprenentatge de la llengua catalana (alfabetització i no alfabetització) i de la llengua castellana per a persones nouvingudes, l'accés a la Universitat; i l'aprenentatge d'idiomes (anglès i francès). Hi haurà cursos a la seu central de la travessia de la Creu però també als centre cívics dels barris de Santa Eugènia, Sector Est i Pont Major.



El llibre dels 40 anys

L'11 d'octubre, tant al matí com a la tarda, hi haurà els actes inaugurals, oberts a tota la ciutat, que serviran també per presentar el llibre dels 40 anys, en què han participat professorat, estudiants, persones del món cultural i activistes vinculats al centre.