La plataforma Salvem la Devesa celebra una reunió

La plataforma Salvem la Devesa va fer ahir al vespre una reunió per valorar les darreres notícies que afecten el parc. Les entitats tenen la sensació que moltes promeses municipals no s'acaben tirant endavant, De la trobada n'hauria de sortir un comunicat on previsiblement es queixaran que un any més la majoria de caravanes dels firaires seguiran a l'interior del parc, així com de la ubicació del festival del circ, que s'ha previst al camp de Mart del parc. També de la invasió de carpes al mateix punt del parc en molts esdeveniments que se celebren al palau de Fires i que actuen com a espais extra.