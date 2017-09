Girona torna a recrear els setges al Barri Vell i les ribes del Ter

Girona celebra avui i demà la desena edició de la Festa dels Setges. Es vol recrear el setge de fa 209 anys per part de l'exèrcit napoleònic. L'edició d'enguany repetirà les activitats de recreació d'altres edicions com la desfilada pel Barri Vell d'avui al matí o la recreació del Gran Dia de Girona al Barri Vell (19.00 hores) des de l'edifici de les Àligues fins a la plaça de la Catedral. La novetat serà la reconstrucció d'un campament de l'època, al parc de les ribes del Ter, amb més elements visitables que altres anys.

La Festa acaba demà (12.00 hores) al parc de les Ribes del Ter amb un enfrontament entre el Regiment Ultònia, els Miquelets de Girona, i els civils de la ciutat per una banda, i les tropes franceses per l'altra, formades per regiments de caçadors lleugers i infanteria de línia. També hi haurà tropes escoceses, que si bé no van participar en la defensa de Girona, sí que van tenir un paper destacat en diferents moments.