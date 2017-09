L'alcaldessa de Girona rep la citació de la fiscalia per declarar com a investigada per col·laborar amb l'1-O

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha rebut aquest dissabte la citació de la fiscalia per anar a declarar per col·laborar amb l'1-O. "La fiscalia ja ha actuat. El dimecres 20 a les 11 al Palau de Justícia, a declarar per defensar el referèndum", ha afirmat Madrenas a través del perfil oficial com a alcaldessa de Girona. Marta Madrenas també ha penjat una fotografia de la cèdula de citació, que li concreta que ha d'anar a declarar "en qualitat d'investigada" pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de diners públics. La fiscalia de Girona també l'adverteix que si no comparteix, "l'ordre de citació podrà convertir-se en ordre de detenció". L'alcaldessa de Girona ha estat l'única de les quatre capitals catalanes que ha signat el decret de suport a l'1-O.

Divendres va començar el degoteig de citacions a alcaldes d'arreu de Catalunya, que ja van tenint dia i hora per anar a declarar a la fiscalia com a investigats per col·laborar amb el referèndum. Aquest dissabte ha estat el torn de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Segons ha explicat, tan bon punt ha tornat de Barcelona de l'acte de suport als centenars d'alcaldes catalans investigats per la fiscalia, li han notificat la citació. En concret, la cèdula signada pel tinent fiscal cita Madrenas el dimecres 20 de setembre a les 11 del matí al Palau de Justícia de Girona.

"Just quan he tornat de defensar els drets i llibertats fonamentals de les persones m'han entregat la citació que hem d'anar rebent tots els alcaldes i alcaldesses que estem treballant per la democràcia i pel referèndum", ha explicat Madrenas.

La citen a declarar en qualitat d'investigada pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de diners públics. Madrenas ha confirmat que hi anirà i respondrà totes les preguntes. "Sempre m'agrada parlar amb persones que estan més allunyades del procés per poder explicar que crec que és molt important que les institucions defensem la democràcia, i això és el que penso explicar", ha dit.

Madrenas ha estat l'única alcaldessa de les quatre capitals catalanes que ha signat el decret de suport a l'1-0. "Sempre tens certa temença però quan veus que l'Estat comet errors tan greus com atacar i coaccionar centenars d'alcaldes només per posar urnes, qualsevol temença se'n va del cos", ha opinat l'alcaldessa de Girona que insisteix que continuarà treballant per aconseguir que els gironins "puguin expressar-se de forma democràtica".