Salvem la Devesa estudia accions legals davant dels «abusos» de l´Ajuntament

La Plataforma Cívica Salvem la Devesa no descarta empendre accions legals davant dels «incompliments i abusos» per part de l'Ajuntament cap al parc. L'objectiu de la mesura, segons aquesta entitat que agrupa diferents entitats és «obligar a respectar la normativa vigent». Membres de la plataforma es van reunir dijous al vespre després que l'Ajuntament anunciés que no podria traslladar totes les caravanes dels firaires de les Fires de Sant Narcís que cada any s'instal·len a l'interior del parc. Les entitats també lamenten «la falta de transparència en l'actuació del consistori» perquè la decisió de no traslladar totes les caravanes a Domeny «ha estat comunicada per sorpresa sense cap interlocució prèvia».

Des de la plataforma es mosrren «decebuts» i denuncien els «reiterats incompliments de l'Ajuntament al parc». Recorden que «el parc no està preparat per acollir i proveir els servei que la instal·lació d'un campament de les dimensions que els firaires requereixen i que suposa un camping il·legal».



Aigües de rentadores i negres



Exposen que l'any passat es van comptar més de 460 vehicles, dels quals més de 200 eren caravanes. En aquest sentit, afirmen que «els firaires del campament s'han vist amb la necessitat d'abocar en el parc les aigües residuals de les rentadores i rentaplats, aigües negres, escombraries, oli, etc», amb tots els riscos mediambientals i sanitaris que comporta». També relaten que la zona té llum «deficient» serveis de sanejament «gairebé inexistents», escomeses i tubs per connectar-se a l'aigua pública insuficients, etc». A més, «les caravanes i camions també causen compactació del sòl, el qual causa danys econòmics per més de 20.000 euros en neteja i descompactació al parc més emblemàtic de la nostra ciutat».

Així mateix, la plataforma «valora molt negativament» la decisió «contrària a allò prèviament anunciat per l'Ajuntament» i ho considera un «incompliment més» de l'equip de govern «respecte dels compromisos i promeses fets en relació a la planificació, usos i activitats del parc». I enumeren un llistat de temes: impedir la circulació i aparcament de vehicles o permetre la realització al parc d'activitats «completament inadequades, per perjudicials, a la seva condició de parc urbà catalogat. A més, afirmen que «l'Ajuntament incompleix el reglament d'usos de la Devesa» que «entre altres no preveu que es pugui aparcar més enllà de les zones afectades habilitades ni preveu el campament de firaires. L'obligació de la Devesa, diuen, «és donar-li usos propis d'un parc i no d'una parcel·la amb arbres».

Finalment indiquen que defensen que la Devesa «sigui un parc que es pugui utilitzar cada dia en la seva totalitat i que no se li donin usos intensius ni privatius de l'espai». Es queixen també de la cessió gratuïta per a carpes de Fira de Girona durant més de dos mesos i es pregunten per què l'Ajuntament diu que no té diners (per millorar les llums, el reg, o posar jocs infantils al parc),i en canvi, preveu donar 60.000 euros perquè al parc s'hi instal·li el festival del circ. O per «adequar» les parcel·les dels firaires a Domeny.