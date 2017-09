Els escombriaires que netegen a peu hauran de dur un GPS per registrar la ruta que han fet

Els escombriaires de Girona hauran de portar un telèfon mòbil amb un dispositiu amb GPS per tal que quedi constància del recorregut que estan fent i quina ruta han completat cada dia. La mesura es començarà a aplicar ja aquest mes d'octubre vinent tot i que alguns dels treballadors de l'empresa Girona + Neta s'han queixat del control que suposa, al seu parer, haver de portar aquest aparell.

El vicealcalde i tinent d'alcaldia de sostenibilitat, Eduard Berloso, ha explicat que s'ha reunit amb els representants dels treballadors per explicar que la mesura no pretén fiscalitzar la seva feina sinó que servirà per poder respondre a possibles queixes de veïns que ara fan a l'Ajuntament en què asseguren que «els escombriaires fa dies que no passen pel meu carrer».

La reunió amb el comité d'empresa i representants sindicals es va fer aquest dimarts dins de les trobades periòdiques que fan les dues parts per anar millorant el servei en base al que permet el contracte segellat a inicis de l'any 2011. Davant l'oposició, Berloso va insistir que la mesura tirarà endavant i va emplaçar els treballadors a oferir algun sistema alternatiu si aquest GPS integrat en un telèfon mòbil no els convencia. Segons consta a la web municipal, a Girona + Neta hi treballen 150 persones en total, de les quals 89 s'encarreguen del servei de neteja viària, 43 del servei de recollida de residus i 18 de fer serveis diversos. Són els que van a peu els que duran aquest aparell.

El personal de Girona + Neta que s'encarrega del servei de neteja viària està format per 15 conductors, 64 peons i 10 peons especialitzats.

Berloso ha insistit que la mesura pretén ser «més transparent» amb la feina que fan els treballadors i que permetrà als ciutadans que puguin comprovar quan s'ha passat pel seu carrer pràcticament a l'instant des de la pàgina web de l'Ajuntament. Des de fa uns mesos, aquesta mesura ja s'aplica amb els camions i vehicles de neteja.

El regidor de sostenibilitat admet que amb aquest mòbil amb GPS podran comprovar si realment es passa per un carrer o no. «Una altra cosa és si hi ha una queixa que el carrer no està prou net o si no s'hi passa prou», ha indicat. El representant municipal ha explicat que si es comprova que alguns carrers no són freqüentats miraran què passa i podrien adaptar els recorreguts dels escombriaires.

L'Ajuntament i els treballadors tenen un document on s'estableix, més o menys, quina distància es pot fer en una hora mentre es neteja i s'anirien modificant els itineraris dels treballadors en funció d'aquest estudi.