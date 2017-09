Festa al barri de la Devesa amb moltes activitats i capgrossos nous

El barri Devesa- Güell està de festa. Ahir van succeir-se les activitats amb un torneig de pàdel femení i un de masculí, un mercat d'intercanvi i taller infantil amb l'AEIG Joan Pons. També hi va haver un concurs de botifarra i una cercavila amb la Fal·lera Gironina que va servir per batejar els nous capgrossos del barri, en Jardiner i la Farinera, animació infantil amb Jordi Tonietti i finalment amb música per a joves.