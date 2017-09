El vial de les hortes de Santa Eugènia es manté vigent 7 anys després d'eliminar-lo

El polèmic vial de les hortes de Santa Eugènia continua vigent al Pla General de Girona malgrat que l'Ajuntament va aprovar l'any 2011 la seva supressió després d'una intensa campanya veïnal. Ho van detectar, per sorpresa, entitats de la Mancomunitat de Santa Eugènia de Ter - Can Gibert del Pla. El regidor del grup municipal d'ERC-MES Martí Terés va revelar aquesta situació en el darrer ple municipal de Girona i va preguntar com era possible que després que el Pla Especial de les Hortes s'hagués aprovat inicialment fa set anys tot plegat estigués aturat i que, per tant, ara mateix encara hi hagués la reserva del vial al Pla General.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, va assegurar que ningú s'havia de preocupar indicant que l'equip de govern en cap cas estava interessat a tirar endavant la construcció d'aquest vial i, al contrari, era partidari de la protecció de la zona. «La voluntat d'aquest govern segueix vigent ara», va assegurar. I va afegir «Aquest govern protegeix i seguirà protegint els valors ambientals de les hortes». Joan Alcalà va demanar «confiar» en l'Ajuntament i va demanar «tranquil·litat» i evitar cap «alarma».



Un tema supramunicipal



Va admetre la situació de vigència del vial de les hortes detectada per la Mancomunitat però va deixar clar que avançar en la tramitació per la supressió definitiva d'aquesta possible carretera ja no estava en mans municipals. Segons va dir «està supeditat a la modificació d'una normativa superior a la municipal». «En aquest cas -va dir- del pla territorial de les comarques gironines i del pla urbanístic del sistema urbà de Girona». «Nosaltres no tenim la capacitat», va insistir. Tot i això, va explicar que hi ha un arquitecte municipal que que hi està treballant». Tanmateix va admetre que «és un tema complicat» que necessitarà temps per resoldre's. Però va reiterar que «el govern actuarà en conseqüència» amb allò aprovat fa set anys i va recordar que fer una altra cosa seria «contradir la nostra pròpia voluntat i la de molta gent que tenen la mateixa estima, com nosaltres, i el mateix respecte cap a les hortes».



Fins a quatre carrils



La possible construcció del vial de les hortes de Santa Eugènia havia de creuar aquesta zona per connectar la frontissa, ara parc de Núria Terés, amb el sector de la Nestlé i la nova sortida de l'autopista. La reserva d'espai permetia fins i tot la construcció de dos carrils per sentit. O sigui, fins a quatre, en total.

Part del vial ja estava construït, des de la rotonda del parc hospitaliari de Salt fins a la rotonda del passeig d'Olot de Girona i el passeig dels Països Catalans de Salt, a tocar del parc de Núria Terés. No obstant, la continuació, enmig del parc –abans frontissa– es va fer amb un sol carril i d'un sol sentit de circulació fins al carrer Costabona, que ja és paral·lel al carrer Costabona. Aquí va quedar frenat.