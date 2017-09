Girona Vota convoca una concentració en suport a Madrenas

La plataforma unitària Girona Vota, que agrupa tots els partits i entitats de la ciutat partidaris de la independència, ha convocat una concentració en suport a Marta Madrenas i a tots els alcaldes a qui la fiscalia investiga per l'1-O. Serà dimecres a les deu del matí a la plaça del Vi, just una hora abans que l'alcaldessa hagi de comparèixer com a investigada davant la fiscalia.

En un manifest unitari, la plataforma denuncia "la persecució de l'aparell de l'Estat" contra les institucions catalanes i els càrrecs electes que han donat suport al referèndum. Asseguren, a més, que l'allau de querelles i citacions no fa res més que "facilitar la participació de la ciutadania per tal que es pugui expressar lliurement sobre el futur del país". Per últim, Girona Vota anima tots aquells qui ho desitgin a entrar al seu web i fer-se voluntaris.