Girona Vota convoca una concentració en suport a Madrenas

La plataforma unitària Girona Vota, que agrupa tots els partits i entitats de la ciutat partidaris de la independència, ha convocat una concentració en suport a Marta Madrenas i a tots els alcaldes a qui la fiscalia investiga per l'1-O. Serà dimecres a les deu del matí a la plaça del Vi, just una hora abans que l'alcaldessa hagi de comparèixer com a investigada davant la fiscalia.

En un manifest unitari, la plataforma denuncia "la persecució de l'aparell de l'Estat" contra les institucions catalanes i els càrrecs electes que han donat suport al referèndum. Asseguren, a més, que l'allau de querelles i citacions no fa res més que "facilitar la participació de la ciutadania per tal que es pugui expressar lliurement sobre el futur del país". Per últim, Girona Vota anima tots aquells qui ho desitgin a entrar al seu web i fer-se voluntaris.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va rebre dissabte la citació per anar a declarar davant de fiscalia. Se l'ha citada per aquest dimecres a les onze del matí al Palau de Justícia. El mateix dia, tres quarts d'hora més tard, també hi ha d'anar l'alcalde de Palafrugell (Baix Empordà), Josep Piferrer, i dos electes més (de moment, es desconeix qui són).

La plataforma unitària Girona Vota ha convocat una concentració ciutadana de suport a Marta Madrenas per a les deu del matí. Es farà a la plaça del Vi, des d'on sortiran tots junts acompanyant l'alcaldessa fins al Palau de Justícia.

En un manifest conjunt, els partits i entitats de la ciutat que donen suport a la independència recorden que el referèndum dona "compliment al mandat democràtic sorgit de les urnes i al desig del 80% dels catalans i catalanes que són partidaris de decidir el seu futur polític". A més, a l'escrit, la plataforma també subratlla que fins ara ja hi ha "més del 75% de les viles i ciutats del nostre país" que han donat suport explícit a la convocatòria de l'1-O.

Després que la fiscalia hagi engegat la maquinària per citar els més de 700 alcaldes i alcaldesses, la plataforma Girona Vota vol "denunciar enèrgicament" aquesta "persecució". A més, asseguren que l'estratègia de la por s'ha girat en contra de l'estat espanyol. "La persecució de l'aparell de l'Estat contra les institucions i càrrecs electes no fa res més que facilitar la participació de la ciutadania, per tal que es pugui expressar lliurement sobre el futur polític del país", recull el manifest.



Encartellades avui i dimecres

En paral·lel a la concentració de suport a Marta Madrenas, des de la plataforma Girona Vota s'han convocat també dues encartellades ciutadanes en suport a l'1-O. La primera serà avui a partir de les deu de la nit i se sortirà de la plaça Catalunya. La segona serà dimecres a partir de les vuit del vespre, i el punt de trobada és la plaça Assumpció del barri de Sant Narcís.

Per últim, el portaveu de Girona Vota, Sergi Font, ha fet una crida als gironins perquè s'inscriguin com a voluntaris a la plataforma. Per fer-ho, s'ha d'anar a la web de Girona Vota. "Tothom qui ho vulgui, es pot sumar a la campanya i donar-hi suport", ha conclòs Font.