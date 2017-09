Convoquen el cinquè concurs Jove de Relats de Terror

L'Ajuntament de Girona convoca el cinquè Concurs Jove de Relats de Terror, una activitat de creació literària organitzada des de Biblioteques de Girona amb l'objectiu de promoure la participació i la creació literària entre els joves prenent com a tema de fons la por i el terror. Fins al 31 d'octubre, les persones d'entre 13 i 30 anys poden presentar relats, d'entre 1 i 3 pàgines, que expliquin històries inquietants i terrorífiques. Els treballs han de ser inèdits, originals i escrits en català.

Després de quatre anys i de veure com s'incrementava la participació fins a rebre una seixantena de treballs el 2016, el concurs arriba a la cinquena edició. Les obres competiran en una de les dues categories: categoria A, per a les de 13 a 18 anys, i categoria B, per a les de 19 a 30 anys.

Els millors treballs seran premiats amb 75 euros per comprar llibres i amb entrades per a Escapis Girona. A més, protagonitzaran la sessió «Lectures de terror» que es realitzarà el 9 de novembre a la Biblioteca Salvador Allende, després d'una hora del conte especial a càrrec d'Olga Cercós.