Il Circo Italiano guanya el concurs per instal·lar-se a les Fires de Girona

La companyia Il Circo Italiano ha guanyat el concurs obert per l'Ajuntament per escollir el circ que hi haurà durant les Fires i Festes de Sant Narcís. Aquest circ és el que ha obtingut millor puntuació, superant a l'altra companyia que s'hi presentava, la catalana Raluy. És el primer cop que l'Ajuntament de Girona posa a concurs quin circ s'instal·larà a la ciutat durant les Fires.

Les noves normatives supramunicipals havien provocat que l'Ajuntament obrís un concurs per triar quina instal·lació de circ havia d'instal·lar-se a Girona. Fins ara, els circs demanaven permís i l'Ajuntament, si ho trobava adient, el concedia. Normalment ja només s'escollia una sola companyia de circ, malgrat que no sempre ha estat així, ja que algun any n'hi ha hagut dos, tot i que s'han hagut d'ubicar a Salt o llogar un espai privat.

Dos circs al mateix temps

L'any 2004, el Circ Cric va llogar un espai privat, l'interior de la plaça de braus, per portar-hi els seus espectacles ja que l'Ajuntament era partidari que només hi hagués un circ a la ciutat.

L'any 2008, l'Ajuntament va optar per Il Circo di Venezia. El Circ Raluy, que ja tenia lligats els contractes per als seus espectacles per les Fires de Sant Narcís es va acabar instal·lant, aquells dies, a Salt perquè no volia perdre els diners del contractes i perquè volia ser a prop de la capital, que estava en plenes festes. El 2011 sí que n'hi va haver dos. I tots dos autoritzats. El Raluy es va ubicar a la plaça Assemblea de Catalunya i el circ italià, a Fontajau.

Il Circo Italiano se situarà, com en els darrers anys, a l'espai públic que queda entre la plaça Assemblea de Catalunya, el pont de Fontajau, l'avinguda Tarradellas, el passeig de la de Devesa i el riu Ter. La superfície prevista és de 2.353 metres quadrats. L'autorització s'atorga exclusivament del 27 d'octubre al 5 de novembre, tot i que podran començar a muntar el 21 d'octubre i hauran d'haver desmuntat abans del 13 de novembre. Des de fa anys, el circ té la seva base a Catalunya, tot i que fa gires arreu del país. Les properes setmanes ha de ser al País Basc i, abans d'aterrar a Girona, haurà estat a tocar de Saragossa, per les festes del Pilar.

El circ estarà obligat a fer una sessió d'un dia concret amb entrades a un euro, dins la denominada Fira Solidària. El circ va néixer quan el 1961 el toscà Claudio Rossi va decidir fundar un circ per coronar així la seva carrera com a artista circense. Els germans Rossi en l'actualitat són la sisena generació circense de la família, la gran majoria nascuts a Catalunya. Actualment el circ està presentant l'espectacle familiar Salvaje, vuit acròbates, dues ballarines procedents de Guinea Conakry i una vintena d'artistes procedents principalment de la saga Rossi ballen, dansen, toquen tambors, interpreten i desenvolupen multitud de disciplines: acrobàcies, poesia, dansa, exuberància i risc.

La polèmica de l'any passat

Durant els darrers anys, únicament hi ha havia el circ Raluy. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va mantenir-hi un pols perquè no considerava adient el cartell promocional, en trobar que era sexista perquè hi apareixien dues noies –patinadores però sense patins– amb poca roba. El Raluy va acabar retirant els cartells on es veien les dues noies.

La polèmica, però, no ha pogut influir en la decisió ja que els criteris del concurs eren fixos i tenien en compte, per exemple, l'oferta econòmica, la proposta artística, el sistema de funcionament de la instal·lació i les mesures de seguretat , entre d'altres.