El jutjat reclama a l'Ajuntament de Girona un informe històric de la concessió a Agissa

El jutjat ha reclamat a l'Ajuntament de Girona un informe històric sobre la concessió del servei a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) des del 1992 fins a l'actualitat. En concret, recull documentació de la constitució, els contractes, les modificacions de concessió que hi ha hagut al llarg dels anys i ampliacions al servei de manteniment de clavegueram. Tots aquests expedients abasten des dels mandats socialistes de Joaquim Nadal i Anna Pagans, als posteriors de Carles Puigdemont, Albert Ballesta i Marta Madrenas, actual alcaldessa de la ciutat.

La Guàrdia Civil, a més, també ha demanat els expedients relacionats amb l'adquisició del fons d'art Santos Torroella, l'any 2014. L'ajuntament preveia inicialment pagar part del fons amb el cànon de l'aigua tot i que el consistori concreta que finalment no es va acabar fer així.

Els registres, que la Guàrdia Civil ha dut a terme per ordre del Jutjat d'Instrucció Número 2 de Girona, han començat a les nou del matí. Qui coordina tot l'operatiu 'Aquarium' és la Fiscalia Anticorrupció, en el marc de la investigació a Agissa i a d'altres empreses (Girona SA i Prodaisa) per suposats delictes d'apropiació indeguda, administració deslleial, falsedat documental i malversació de diners públics.

La societat que es troba a l'ull de l'huracà és Agissa, l'empresa mixta que gestiona el servei d'aigües a Girona, Salt i Sarrià de Ter. Participada en un 80% per capital privat –Girona SA- i en el 20% restant pels tres ajuntaments.

La Fiscalia Anticorrupció, en un comunicat, assegura que la investigació se centra "en període aproximat" que va del 1998 al 2013. Tot i això, la interlocutòria del jutjat que acorda els registres estén el ventall d'anys.

En concret, entre la documentació que ha requerit a l'Ajuntament, hi ha un informe històric sobre la concessió del servei d'aigües a Agissa des del 1992 fins a l'actualitat. És a dir, que abasta des de l'època socialista de govern municipal fins ara, que governa Marta Madrenas (PDeCAT) amb el PSC.

A més, la Guàrdia Civil ha demanat que el consistori li entregui documents relacionats amb qualsevol tipus "d'actuació supervisora o sancionadora" contra Agissa i Girona SA per "irregularitats" detectades en la gestió de l'aigua i el clavegueram. El requeriment també reclamava les actes dels plens municipals on Agissa hagi passat per l'ordre del dia i documentació relativa al cànon de l'aigua establert l'any 2013. Precisament, va ser aleshores quan l'Ajuntament va prorrogar la concessió del servei fins al 2020.

Del consistori, la Guàrdia Civil també s'ha endut tots els documents administratius emesos pel secretari o l'interventor que alerti de "qualsevol anomalia" detectada en relació a la concessió i còpia de les auditories fetes a Agissa.



Fons d'art Santos Torroella

Del plec d'expedients requerits pel jutjat, també n'hi ha un que no fa referència directa a Agissa. Es tracta de tota la documentació per a la compra del fons d'art Santos Torroella. L'Ajuntament, de fet, preveia pagar inicialment part de les obres amb el cànon de l'aigua. Tot i que posteriorment, segons informen des del consistori, això es va desestimar i es va optar per altres vies. L'acord per a l'adquisició del fons Santos Torroella es va tancar el 2014 per un import de 3,9 MEUR.

A més del requeriment a l'Ajuntament, la Guàrdia Civil ha fet una quinzena d'escorcolls, tant a les seus socials de les empreses com als domicilis particulars d'alguns dels investigats. En concret, a casa de l'exconseller delegat d'Agissa Narcís Piferrer; de l'actual, Francesc Xavier Ballell, i de l'empresari Joan de Llobet.

On el registre s'ha allargat més hores és a la seu central d'Agissa i Girona SA, situada al carrer Ciutadans. De fet, la Guàrdia Civil hi ha entrat poc després de les nou del matí i, vuit hores més tard, encara hi és. Després del migdia, des d'una finestra, s'han llançat a la Guàrdia Civil desenes de paperetes que portaven escrit el lema 'Votem per ser lliures'.

A banda, s'han registrat altres seus i locals de la societat mixta: un despatx de la carretera Barcelona (propietat de Girona SA), el magatzem de Fornells de la Selva (Gironès) i el laboratori d'aigües de la planta potabilitzadora de Montfullà (Bescanó). D'aquí, cap a quarts de dues del migdia, els agents han sortit de la planta enduent-se documentació en caixes i bosses. N'han marxat amb tres vehicles de la Guàrdia Civil sense rotular i amb les matrícules tapades.



Vincles amb Prodaisa

Pel què fa a Prodaisa, la investigació sosté que aquesta empresa també hauria "descapitalitzat" Agissa en benefici de la part privada. Aquí, la Guàrdia Civil hi ha fet tres escorcolls. Un a la seu social, situada al carrer Astúries de Girona; l'altre al magatzem de Fornells de la Selva, i el darrer a les oficines de Navata.

La Guàrdia Civil ha escorcollat la nau de l'Alt Empordà durant una hora aproximadament i, segons fonts de l'empresa, s'han endut documentació i també han registrat els ordinadors. La nau s'utilitza com a magatzem de materials i només disposa d'un mòdul prefabricat que fa serveis d'oficina. Prodaisa, a més del servei d'aigües, també s'encarrega del de l'enllumenat a Navata.

Per ordre judicial, els escorcolls simultanis també s'han fet a dos despatxos, situats a Girona ciutat. El primer és el de Joan de Llobet i el segon, el bufet d'advocats de Lluís Sibils. En aquest darrer, la Guàrdia Civil n'ha marxat cap a les dues del migdia.

Segons fonts properes al cas, s'han endut documentació de la qual ja en tenien còpies anteriorment. La raó del registre al despatx, situat a la Travessia del Carril, és perquè el local consta com a seu social de Girona SA (tot i que les oficines estan al carrer Ciutadans).

En total, al ja conegut com a 'cas Agissa', hi ha set investigats. Apart de Piferrer, Ballell, De Llobet i Sibils, el jutjat també ha imputat els exregidors socialistes de Girona Manel Serra i Tomàs Sobrequés, i el director de Prodaisa Àngel Dutràs.



Documentació exhaustiva

En tots els escorcolls d'aquest dimarts, la Guàrdia Civil tenia un manament clar. Segons la interlocutòria del jutjat, els agents havien de buscar tota la documentació "que no ha estat facilitada o s'ha negat que existeixi" dels vincles empresarials entre Agissa, Girona SA i Prodaisa. El jutjat també ha ordenat a la Guàrdia Civil que mirin tots aquells expedients que pugin acreditar "les irregularitats investigades", la "descapitalització" d'Agissa i "l'ús particular dels fons per part de Girona SA, els ajuntaments o qualsevol persona".

La interlocutòria també mana a la policia judicial intervenir aquella documentació que "pugui esclarir algunes discordances" entre els informes emesos per l'Agència Tributària –que deriva del cas 3%- i les auditories municipals. Finalment, la Guàrdia Civil té ordre de comissar tota aquella "documentació bancària i financera" i els diners en efectiu que, "per quantitat o manca de justificació", puguin servir per provar la descapitalització d'Agissa o "l'enriquiment il·lícit de les persones o les societats investigades".

L'advocat dels investigats, Carles Monguilod, ha assegurat que durant els escorcolls l'actitud de tots ells ha estat col·laboradora. "Des del primer moment, no hi ha hagut cap inconvenient en entregar tota la documentació demanada", ha explicat. "Estem convençuts que la seva conducta ha estat absolutament legal –ha dit, en referència als investigats- i que no hi ha cap documentació que s'hagi d'amagar ni que demostri cap actitud irregular o delictiva".