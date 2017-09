L'Ateneu Coma Cros obre les inscripcions per a les primeres activitats

L'Ateneu Coma Cros de Salt ha obert el període d'inscripció per les activitats del trimestre. Es tracta d'una programació per a tots els públics amb teatre, dansa, ceràmica i costura, entre d'altres.

En concret, l'Ateneu Coma Cros de Salt ofereix més d'una desena d'activitats per a aquest trimestre, una programació pensada per a tots els públics que va de setembre a desembre amb activitats com un projecte de teatre comunitari, ball en família, alfabetització digital i també alfabetització bàsica en català, talla d'escultura en pedra, un taller de costura bàsica, filosofia per a nens i nenes, curs avançat de Lindy Hop, converses en plural, curs de veu per a nens i joves, iniciació a la ceràmica raku i karate. A més a més, hi haurà activitats puntuals, tallers i concerts a partir de l'octubre. Començant per un taller de percussió en família (7 d'octubre).

A l'Ateneu hi haurà també les activitats de diverses entitats com són els assaigs de diferents grups de cant coral, break dance, capoeira, txikung, ioga o flamenc i sevillanes. Per a més informació de preus i dates es pot consultar a la pàgina web de l'Ateneu. Les inscripcions comencen el 19 de setembre.

L'Ateneu és un espai obert a les propostes de persones i entitats. S'hi pot participar demanant espais o proposant activitats, així com participant a les assemblees el primer dijous de cada mes. La propera serà el 5 d'octubre.