Operació «ring ring» i inspecció de bicis dins de la setmana de la mobilitat

La plaça Catalunya de Girona tindrà avui al matí una parada des de la qual les 100 primeres persones vistes anant a la feina o a classe en bicicleta i que s'hi acostin rebran un esmorzar i un obsequi sorpresa. L'acció forma part de la Setmana de la Mobilitat Sotenible i Segura a Girona. D'altra banda, a partir de les sis de la tarda, a l'Estació Espai Jove del carrer Santa Eugènia hi haurà un punt de revisió mecànica de bicicletes gratuït, per assegurar-ne una bona conducció. La Setmana està organitzada per l'Ajuntament i la Generalitat i té la col·laboració de TMG i de la plataforma Mou-te en Bici.