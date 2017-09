Qüestió de democràcia

i ha sis tipus de gironins i de gironines. No n'hi ha més. Hi ha els qui creuen en el dret a decidir i els qui afegeixen el desig de votar a favor de la independència. Això ja en són dos. Hi ha els qui creuen que ningú té el dret a decidir i els qui, tot i reconèixer que podríem votar, ho farien amb un clar no a la independència de Catalunya. Quatre. Finalment hi ha els qui volen la independència tirant pel dret, cinc; i als qui tant se'ls en fot el que passi mentre no els toquin massa nassos. Sis gironins, sis. Però aquest esquema prou nodrit es pot agrupar en dues grans famílies: els qui consideren un atac directe a la seva llibertat individual la citació de l'alcaldessa Madrenas per part de la fiscalia espanyola, i la resta. I no hi afegeixo cap pàtina partidista en el comentari. Que ningú es confongui. La democràcia no és un assumpte dels partits polítics, ni de les revenges entre colors i formacions de dreta o esquerra. Ni té res a veure amb les preferències individuals ni els costums de la majoria. La democràcia no es pot pesar com el blat ni mesurar-ne la profunditat. Bàsicament perquè la democràcia és o no és. Pocs altres aspectes de la cohabitació humana són tan fàcils de resoldre amb un sí o un no. I quan hem convingut a organitzar-nos com una societat demòcrata, hem decidit, especialment a través del dret al sufragi, que la partícula atòmica més menuda de la nostra convivència són els ajuntaments. I per extensió el que representen els alcaldes i alcaldesses dels nostres pobles, ciutats i viles. L'alcalde que roba, estafa, prevarica o delinqueix deixa de tenir el dret al nostre respecte i ha d'acabar a la garjola, amb els altres delinqüents. Però l'alcaldessa que es posa del costat de l'exercici democràtic del dret a ser lliures mai, absolutament mai, hauria de passar per la indignitat del tribunal. I si creiem que la democràcia és el darrer baluard que hauríem de deixar caure, no ho hem de deixar passar sense immutar-nos. Cap dels sis.