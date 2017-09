Salt destina ara 29.000 ? per pintar la senyalització horitzontal dels carrers

El ple municipal de l'Ajuntament de Salt va aprovar ahir a la nit un seguit de modificacions de crèdit que permetran, entre altres qüestions, pintar la senyalització horitzontal dels carrers de la vila. EL mateix govern local (ERC i IPS-CUP) havia admès que en molts carrers els senyals viaris de l'asfalt no es veien prou. Fa uns mesos hi va haver polèmica quan en el ple de pressupostos tant el grup municipal de CiU com de Ciutadans es van queixar que no s'hagués previst ni un sol euro per a aquest tema. En total s'hi destinaran 29.000 euros, que s'han aconseguit perquè unes obres al Gegant del Rec han resultat més econòmiques del previst.

Durant la sessió municipal d'ahir, Jaume Torramadé (CiU) va insistir a lamentar que el govern local no ho hagués prioritzat ni previst inicialment. Al seu parer, cada any hi hauria d'haver una partida fixa. Joan Martín (PSC) va valorar positivament la partida però va demanar que s'hi destinin més diners. Atilano González (Ciutadans) va mostrar-se satisfet. Va explicar que la seva formació havia negociat per aquests diners i va recordar que «hi ha zones de la ciutat on és urgent repintar, com estan reclamant els ciutadans des de fa temps».

El regidor de Mobilitat, Toni Vidal, va explicar que l'actuació es farà abans de Nadal i va lloar l'actitud de Ciutadans per negociar el pressupost i fer que aquests diners es poguessin destinar a pintar els carrers, a diferència de CiU. Torramadé va recordar que ell posava com a condició bàsica per negociar el pressupost que es destinessin 260.000 euros a les comunitats de veïns –hi havia una partida de 130.000 euros– i que el govern local és qui no va accedir a negociar res.