Sarrià posa una estació meteorològica que podrà captar les pudors

L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha instal·lat una estació meteorològica a la part alta de l'edifici consistorial que permet veure en directe l'estat del temps, alhora que permetrà enregistrar aquestes dades i fer-ne un històric. Aquesta informació es troba a la pàgina d'inici de la web municipal.

Amb aquest registre, a més, es pretén analitzar quina incidència té per als diferents sectors del municipi, en funció de l'estat de la meteorologia, els episodis d'olors que s'esdevenen al municipi, alhora que complementar aquestes dades amb l'estudi que s'està fent de la composició dels elements de partícules en l'aire, per constatar-ne o no la perillositat per la salut, segons el consistori.