Unes 1.500 persones acompanyen Madrenas a declarar

Centenars de persones s'han reunit a la Plaça del Vi aquest matí per acompanyar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, abans de dirigir-se al Palau de Justícia per declarar davant la fiscalia que els ha citat pel seu suport al referèndum de l´1-O. Una plaça plena ha donat suport als dos batlles amb crits d'«Independència, No tenim por i Volem Votar».







Diversos regidors de l'Ajuntament han llegit un comunicat de suport. Durant l'acte, també ha parlat i expressat el seu suport el rector de la UdG, Sergi Bonet i els organitzadors de l'acte de la plataforma Girona Vota.



Al seu torn, Madrenas i Piferrer han assegurat que la citació de la Fiscalia era una manera d'atemorir els càrrecs electes. " No ens coneixen" ha reblat Madrenas mentre Piferrer ha fet una crida a votar l'1-O.



Després de l'acte a la plaça del Vi s`ha iniciat una marxa a pau fins al Palau de Justícia encapçalada per una pancarta amb el lema "democràcia". Unes 1.500 persones han acompanyat Madrenas i Piferrer. Durant la marxa s'ha cantat L'Estaca, i s'han tornat a escoltar crits d'"independència", "volem votar", o "fora la justícia espanyola".





Cantant l'estaca a la sortida de Madrenas del palau de justícia de Girona #EPAOfensivaCatalunya pic.twitter.com/FwBfWHSzSR — Anna Puig (@annapuigc) September 20, 2017