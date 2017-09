Clam per poder celebrar l'1-O a les principals poblacions gironines

Milers de persones s'han concentrat aquest vespre a Girona per denunciar "enèrgicament" l'operatiu policial ordenat per "les clavegueres de l'Estat" contra l'1-O. La plaça Constitució s'ha omplert d'estelades i crits a favor de la independència i el referèndum. Responent a la crida de la plataforma Girona Vota, els manifestants han clamat a favor del dret a decidir i han denunciat les detencions de càrrecs del Govern i els escorcolls que s'han practicat aquest dimecres.



"Avui han donat un pas més en l'estat d'excepció que estan instaurant per la porta del darrere, assaltant les seus del Govern de Catalunya i dels seus legítims representants", recull el manifest que s'ha llegit durant la protesta. Acompanyats pels gegants de la ciutat, els gironins han desplegat una pancarta amb el lema 'Democràcia' davant la Subdelegació de l'Estat i, després, els membres de la plataforma hi han dipositat cartells. A continuació, la concentració s'ha desplegat per la ciutat fent una encartellada massiva.









Crits de "no tinc por" i a favor de votar en una plaça Constitució plena de gom a gom #Girona pic.twitter.com/jVHJFhrtCj — Diari de Girona (@DiarideGirona) 20 de setembre de 2017

Concentració a la plaça de la Constitució de Girona a favor del referèndum pic.twitter.com/ef1Y1Cvg9Y — Diari de Girona (@DiarideGirona) 20 de setembre de 2017

Crits de "votarem", "ni un pas enrere" i "independència" davant la subdelegació del govern a #Girona pic.twitter.com/xL02mNkZ2y — Diari de Girona (@DiarideGirona) 20 de setembre de 2017

A la imatge, la plaça de l'Ajuntament de Figueres.

En d'altres poblacions gironines s'han programat concentracions similars.

Concentració a l'Escala a favor de l'1-O pic.twitter.com/iIL4FTn1YR — Diari de Girona (@DiarideGirona) 20 de setembre de 2017