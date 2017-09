De la concessió del servei de l'any 1992 a la pròrroga i a la compra del fons Santos Torroella

La Guàrdia Civil tenia una ordre del jutjat número 2 de Girona per entrar simultàniament a l´ajuntament de Girona, i a les seus de quatre empreses (Girona SA, Agissa, Prodaisa i Proveiments d´Aigua Girona UTE), en dos despatxos (un de Joan de Llobet i l´altre de Lluís Sibils) i en tres domicilis particulars (Narcís Piferrer-exconseller delegat-, Xavier Ballell -càrrec directiu-i Joan de Llobet -exsoci-) per buscar dades concretes. L´entrada pretenia obtenir 14 elements clau (9 a l´ajuntament i 5 a la resta).Pel que fa a l´ajuntament, es volia l´informe històric sobre la concessió des de 1992 a Agissa (l´empresa mixta) del servei de subministrament d´aigua i detalls sobre la concessió com ara les condicions o ampliacions de la concessió. Una altra dada de recerca eren les supervisions o sancions contra Agissa o Girona SA (la part privada de l´empresa mixta) amb relació a irregularitats detectades en la gestió dels serveis concessionats.

Avís d´anomalies de funcionaris

Un tercer element d´interès que el jutge buscava eren les actes dels plens municipals de l´Ajuntament, on es parlés dels serveis concessionats per Agissa. Un quart punt era qualsevol expedient sobre el cobrament del cànon de l´aigua, de 2013, en l´acte de pròrroga dels serveis. El següent punt era qualsevol documentació relativa a l´adquisició del fons Santos Torroella. També es volien tots els expedients relatius a la relació existent entre Agissa i Girona SA. En penúltim terme es van demanar documents a emesos pels funcionaris de l´ajuntament (secretari, interventor...) on s´hagués posat en coneixement qualsevol anomalia detectada sobre el servei, i saber com s´havien resolt els advertiments. Finalment, es van reclamar les auditories relacionades a l´adjudicació i gestió dels serveis a Agissa.

A les empreses, domicilis i despatxos la recerca se centrava en cinc punts: documentació requerida en els informes i auditories a Agissa i Girona SA sobre la concessió del servei que no hagués estat facilitada o que s´hagués negat que existissin, així com possibles aspectes que no quadrin entre les auditories i l´informe de l´Agència Tributària. En un segon terme, documentació sobre terceres empreses que s´hagin relacionat amb el servei.

Ús particular i enriquiment il·lícit

Un tercer punt afecta altres documents que no s´hagin posat a disposició judicial i que acreditin irregularitat o descapitalització d´Agissa, així com suposats usos particulars dels fons de la societat mixta que s´hagués fet per part de la privada; també documentació financera que pugués acreditar la procedència o destí del capital que hagi estat defraudat d´Agissa i per últim, la intervenció numerària (en metàl·lic o qualsevol altre sistema de pagament), que per quantitat o la seva tinença pugui tenir relació amb la descapitalització d´Agissa o enriquimernt il·lícit de les persones o societats investigades.