Onze hores amb la Guàrdia Civil

L´Àngel, l´estanquer del carrer Ciutadans (artèria principal del Barri Vell de Girona) que ahir amb prou feines en va fer «cinc de calaix», els comparava, amb precisió gairebé quirúrgica, amb «armaris mirall». Es referia als agents d´elit del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil que, durant onze hores –des de primera hora del matí i fins ben entrat vespre–, van prendre, literalment, la via enllosada, que va quedar tallada a la circulació de cotxes i al pas de vianants.

Custodiaven les seus d´Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa), que ocupa els baixos i la tercera planta del Palau Berenguer, al número 11, i de Girona SA, societat de capital privat coprestadora del servei, que té el quarter general al mateix edifici. A dins, agents de paisà practicaven escorcolls per ordre del jutjat número 2 de Girona, que dirigeix Manuel Marcelo Ruiz. Buscaven informes sobre la concessió del servei des de l´època de governs socialistes; documentació relativa al cobrament del cànon de l´aigua a partir del 2013, quan es va renovar la concessió, ja en l´etapa convergent; l´expedient de la compra de la col·lecció Santos Torroella, finançada a partir de l´increment del cànon de l´aigua, i qualsevol document que pugui advertir de possibles irregularitats en la prestació del servei. A quatre passes d´allà, a la plaça del Vi, un altre membre no uniformat del cos armat entrava en solitari a l´ajuntament per obtenir actes dels plens que facin referència a la concessió del servei. Esclatava així l´operació Aquàrium, que incloïa una quinzena d´escorcolls simultanis en seus de Proveïments d´Aigua SA (Prodaisa) a Navata , a Fornells de la Selva i a Girona, al laboratori d´Agissa a Montfullà, i en tres domicilis d´investigats en la causa (el fins fa poc conseller delegat d´Agissa, Narcís Piferrer; l´exdirector tècnic de la compa­nyia, Xavier Ballell; i el de l´empresari Joan de Llobet), així com en el despatx de l´advocat gironí Lluís Sibils. Hi ha sospites d´una descapitalització salvatge de l´empresa.

La investigació de la presumpta trama corrupta a Agissa, que arrenca l´any 2015 a partir d´una denúncia de la CUP, manté vincles amb un altre cas de corrupció més extens, el del 3% –lligat al suposat finançament il·legal de Convergència Democràtica: Efial, empresa que hauria elaborat auditories per encàrrec del llavors alcalde i ara president de la Generaliat, Carles Puigdemont, figura en el sumari que instrueix un jutjat del Vendrell (Tarragona) sobre les presumptes comissions il·lícites que hauria cobrat sistemàticament el partit fundat per Jordi Pujol a canvi de la concessió de projectes d´obra pública.

La presència d´efectius d´elit de la Guàrdia Civil va atraure l´atenció de veïns, de treballadors i de turistes; els primers i els segons, molt majoritàriament, posaven cara de circumstàncies –«quina casualitat que vinguin ara (en plena efervescència independentista per la proximitat en el calendari del referèndum de l´1 d´octubre)»; «no se´n salva ni un»–; els tercers, russos i francesos, sobretot, però també algun britànic, no entenien res –«així és com funcionen la repressió policial i la dictadura», els il·lustrava un jove català enfurismat que va acabar proferint algun improperi als guàrdies civils, que en cap moment van perdre la hieràtica compostura. Passaven els minuts i les hores i res feia pensar que el primer capítol de l´operació Aquarium arribaria al final. L´Àngel continuava sense vendre els paquets de tabac de costum; Ciutadans era territori policial: a banda dels «superagents» del GRS, quatre vehicles tot terreny, una furgoneta i tres turismes amb les matrícules camuflades en donaven fe. També hi havia un parell de patrulles del Mossos d´Esquadra, encarregades de mantenir a ratlla periodistes i vianants –«si veus que és un senyor gran, que passi; si és un xungo, l´atures», era l´ordre que rebia un agent de la policia catalana del seu superior.

Superades les sis de la tarda arriben els primers indicis de moviment: dos homes s´enfilen en un dels tot terrenys i a continuació arrenca una comitiva en direcció a la Cort Reial. Crits de la gent aplegada rere el cordó policial –«fora les forces d´ocupació!», «votarem!»– i un llançament d´ou fallit els acomiaden. Arriba, però, un grup de relleu, símptoma que la cosa va per llarg. Les set, les vuit, les nou i gairebé les deu tocades: la primera entrega d´Aquàrim acaba, ara sí. «Passi-ho bé i fins mai més», canta la gent.