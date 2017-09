Adjudiquen per 229.000 € la reivindicada millora al carrer Punta del Pi de Montilivi

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat a l'empresa banyolina Excavaciones y Pinturas SAU les obres d'urbanització de la pujada al carrer de la Punta del Pi i el seu entorn. Els reivindicats treballs en aquest sector de Montilivi s'havien licitat per 309.617 euros i s'han adjudicat per 229.295 euros. Al concurs públic obert per l'Ajuntament s'havien presentat deu ofertes i la mesa de contractació va escollir aquesta com la més favorable.

L'any 2014 es va presentar un projecte per millorar l'accessibilitat i l'entorn del carrer, tot i que no s'havia tret a licitació fins fa uns mesos. El termini per executar l'obra és de sis mesos, un cop s'hagi signat. El contractista adjudicatari està obligat a reservar un lloc de treball per ser ocupat per un treballador seleccionat per la mateixa empresa d'entre els proposats per l'Ajuntament.

La superfície d'execució és d'aproximadament 700 metres quadrats i és només la primera fase d'un projecte global que, al final, afectarà quasi 3.500 metres quadrats.

Els treballs previstos

Els treballs inclouen la demolició dels paviments actuals, la pavimentació tant de vials com de voreres, la dotació de les xarxes d'aigües pluvials i la d'aigua potable, el soterrament de les xarxes aèries existents, l'enllumenat públic, la previsió per a la xarxa de telecomunicacions, subministrament i la plantació de vegetació, així com de la corresponent xarxa de reg i la dotació dels elements de mobiliari urbà i senyalització. Al final, s'haurà aconseguit posar voreres al carrer, ja que actualment no n'hi ha i els vianants han de vigilar cada cop que passen cotxes. També es vol ampliar el vial per tal que pugui ser de doble sentit. En una segona fase, es desplaçarà un transformador i s'arreglaran les escales. El pressuposot per aquesta actuació serà més elevat. L'estimació és de més d'un milió d'euros.

Dificultats de mobilitat

El carrer Punta del Pi és el que puja des del CAP de Montilivi fins als blocs de pisos de conegut com «Girona per Girona», construïts ara fa més de cinquanta anys. L'associació de veïns del barri fa temps que reclama una millora de l'accessibilitat a la zona, que va començar amb la instal·lació d'un ascensor perquè les persones amb dificultats de mobilitat poguessin evitar les escales per pujar, un projecte votat en els pressupostos participats dels anys 2012 i 2013.