Marta Madrenas rep més notificacions de Fiscalia

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha rebut més notificacions de Fiscalia requerint-li informació sobre diversos aspectes vinculats al referèndum de l'1 d'octubre. Madrenas no han anat més enllà tot i que ha explicat que fan referència a aspectes que ja poden haver passat els darrers dies o que podrien passar. "La redacció del que ens demanen és molt confusa", ha dit. La nova petició d'informació podria estar vinculada a la cessió de locals i a la autorització que hauria signat.

L'alcaldessa fa aquesta revel·lació just l'endemà d'anar a declarar a l'Audiència de Girona en qualitat d'investigada per haver signat un decret a favor del referèndum. Madrenas ha explicat que tot el que va passar ahir l'havia emocionat i enorgullit i que li dona força per "seguir fent el que toca fer". Ha insistit que tot el que està passant a Catalunya neix del poble i que s'ha vist que quan "n'ataquen a un, tots ens sentim atacats". "Ens estan trepitjant tots els drets fonamentals. És més fàcil enumerar tots els drets que ens han trepitjat, que els que no", ha exposat.