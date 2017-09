Caixabank inaugura les noves instal·lacions de la plaça Independència

CaixaBank va inaugurar ahir a la tarda la seva nova oficina de la plaça Independència de Girona després de fer-hi obres diversos mesos per convertir-la en una sucursal més àmplia, moderna i amb més serveis que les instal·lacions anteriors que hi havia en aquest punt. Es tracta del mateix model store que l'entitat va estrenar a Girona l'any 2015 a l'oficina del carrer Santa Clara, la segona de Catalunya i la vuitena de l'Estat que adoptava aquest model.

Entre les novetats que presenten aquestes denominades store, hi ha l'horari d'obertura, que serà des del matí fins a les sis de la tarda de forma ininterrompuda. A més, s'incrementa el nombre de caixers, amb nous models, canvia el disseny de l'oficina –que serà més gran– per apropar-la als client de l'entitat, eliminant barreres físiques, amb espais d'atenció personalitzada. A més, també aportaran propostes com productes i serveis amb packs, apropant així l'oficina a un concepte de botiga (d'aquí el nom store, botiga en anglès). A l'acte d'inauguració de les instal·lacions hi va assistir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, a més d'altres autoritats i representats de l'entitat bancària.

Pràcticament al mateix temps que aquesta obertura, s'ha tancat la sucursal de la mateixa entitat a la zona de Sant Fèlix, l'última que quedava al cor del Barri Vell, en una zona molt comercial. Amb tot, la sucursal a la plaça Independència es troba a poca distància d'aquesta delegació, que feia cantonada amb el carrer Ballesteries.