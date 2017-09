Centenària La veïna de Girona Trinidad López Alonso ha fet 100 anys

La veïna de Girona Trinidad López Alonso ha fet 100 anys. La gironina va celebrar abans d'ahir a la tarda el seu aniversari rodejada de la família i del personal de la residència per a la gent gran Sanitas Gerunda. El vicealcalde de l'Ajuntament, Eduard Berloso, la va visitar i la va felicitar en nom del consistori i de la ciutat. Com a obsequis, li va lliurar un ram de flors i una carta signada per l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas.