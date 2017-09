Centenars de funcionaris demanen democràcia a Girona

Més de mil persones s'han concentrat davant la Delegació del Govern a Girona en suport al referèndum i per condemnar les detencions i els escorcolls contra l'1-O. Durant la protesta, convocada pels funcionaris de la Generalitat, s'ha despenjat una immensa pancarta a la façana amb el lema 'Democràcia'. Els treballadors han llegit un manifest on mostren el seu suport "incondicional" a tots "els companys detinguts i investigats" i reclamen que "més enllà d'ideologies o posicionaments polítics, prevalguin els valors cívics, ètics i democràtics". L'escrit denuncia "els abusos judicials i policials" en contra de les institucions catalanes "amb finalitats exclusivament polítiques". La concentració s'ha acabat amb el cant d'Els Segadors i crits a l'uníson de "Votarem, votarem!!".