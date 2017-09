Uns 5.000 estudiants i treballadors de la UdG es manifesten "per la defensa de la democràcia i el dret a decidir"

Estudiants, professors i personal de la Universitat de Girona s'han manifestat aquest divendres al migdia de forma massiva a la ciutat de Girona "per la defensa de la democràcia i el dret a decidir". Unes 5.000 persones procedents dels diferents campus de la UdG s'han concentrat a la plaça Sant Domènec, davant el rectorat de la universitat. Des d'allà han iniciat una marxa que ha passat per les escales de la catedral i que ha finalitzat a la seu de la Generalitat. Durant les prop de dues hores de concentració i manifestació s'han cridat lemes com "independència", "volem votar" o "els carrers seran sempre nostres".

El representant dels estudiants ha denunciat en un manifest els atacs de l'estat espanyol dels últims dies i ha augurat que aquesta no serà l'única mobilització. Per la seva banda, el rector de la UdG, Sergi Bonet, també ha fet esment als atacs de l'esta espanyol i ha fet una crida a anar a votar a l'1-O tot dient, "no som aquí per defensar la República, aquesta ens l'hem de guanyar democràticament i pacífica el proper 1 d'octubre".

La manifestació ha continuat per la Catedral de Girona, on s'han concentrat de nou a les escales i han cantat Els Segadors. El recorregut ha finalitzat al pati de les magnòlies de l'edifici de la Generalitat a Girona on s'han llegit de nous els manifestos.