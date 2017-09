Girona promociona la seva oferta de ciclisme a la fira Unibike de Madrid

L'Ajuntament de Girona serà present a Unibike, la fira internacional de la bicicleta de Madrid, amb un estand promocional de la ciutat sota el paraigua de l'Agència Catalana de Turisme. L'esdeveniment se celebra fins diumenge i és una de les grans cites anuals de la indústria de la bicicleta d'àmbit estatal, on es presenten totes les novetats del sector pel que fa a marques comercials i destinacions esportives. La tinenta d'alcaldia de Turisme, Glòria Plana, ha apuntat que «Girona és un pol d'atracció per al ciclisme, ja que la ciutat s'ha convertit en els darrers anys en un referent mundial per a la pràctica d'aquest esport». L'acció forma part del pla de comunicació del segell Girona Destinació de Turisme Esportiu (DTE).