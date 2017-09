La Fiscalia demanarà que es municipalitzi el servei d´aigua

La fiscalia anticorrupció demanarà encarregar la gestió del servei d'aigua i sanejament, en qualitat d'administradors mancomunats, als ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter. D'aquesta manera, s'apartaria la part privada que representa Girona SA, així com l'actual conseller delegat d'Agissa, Xavier Ballell, de la direcció de la societat. Es tractaria d'una mesura cautelar sol·licitada davant dels indicis de delicte observats en la gestió duta a terme per part de Girona SA, i que dilluns s'haurà de confirmar si és acceptada per part del jutge. La CUP- Crida per Girona va celebrar ahir aquesta possibilitat.

La CUP havia demanat, des de feia mesos, que s'apartés urgentment Xavier Ballell i Girona SA de la direcció d'Agissa, i que fossin els tres ajuntaments que assumissin la gestió del servei. Igualment, pels cupaires aquesta petició de la fiscalia reforça la idea que les irregularitats i la mala praxi en la gestió de l'aigua provenen de la part privada que representa Girona SA (formada per CaixaBank, Aqualia i Agbar).

La CUP també ha remarcat la importància que, si finalment es materialitza, aquesta mesura es concreti de manera que les possibles conseqüències de la mala gestió feta fins ara recaiguin en Girona SA, de manera que l'Ajuntament no es vegi penalitzat pel fet d'assumir la gestió del servei. La CUP-Crida per Girona ha fet una crida al consistori gironí a aprofitar aquesta mesura cautelar per plantejar definitivament la municipalització del servei d'aigües.

Des de fa mesos hi ha investigades set persones, entre directius, exregidors i empresaris vinculats al servei d'aigua potable i a la xarxa de clavegueram.