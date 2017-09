Girona licita per 510.000 euros la reconstrucció del pont del Dimoni

L'Ajuntament de Girona ha licitat per 510.083,44 euros (IVA inclòs) la reconstrucció del pont del Dimoni. Es tracta d'una reivindicació històrica sobre tot de les entitats de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla i que havia obtingut el compromís del govern de CiU durant el mandat de Carles Puigdemont i que, finalment, tira endavant. Un cop s'adjudiqui l'obra, els treballs hauran d'estar acabats en nou mesos i deu dies.

La reconstrucció del pont és una reivindicació històrica del barri que, a més, va ser aprovada per unanimitat pel ple el 14 de setembre de 2010. Ja ho havia estat també l'11 de març de 1981. El tret de sortida a la reconstrucció es va fer a finals de l'any 2011 quan es van mostrar els elements del vell pont del segle XIV que haurien de servir per a tocar a aixecar el pont en un espai molt proper a l'històric. El juny d'aquest any es va aprovar el projecte i ara s'ha obert el concurs públic per escollir quina empresa executarà els treballs.

El pont s'ubicarà entre els carrers de la Mare de Déu dels Àngels i de la Maçana, al barri de Santa Eugènia. Fins l'any 1968 permetia creuar el riu Güell als vilatans de Santa Eugènia de Ter i al de Sant Narcís.

El projecte de recuperació del pont inclou la reconstrucció dels dos arcs laterals, fets amb estreps de formigó, així com les dovelles del segle XIV i la paret de maçoneria tradicional. Amb la seva reconstrucció es pretén fomentar la recuperació del patrimoni arquitectònic de la ciutat, alhora que millorar el teixit de vianants a la zona.

Les obres de desviació i canalització del riu Güell van causar que el pont es desmuntés el 1968 amb la intenció inicial de reconstruir-lo en un altre lloc, tot i que les pedres van acabar guardades en un magatzem i, durant un temps, en un lateral del cementiri de Santa Eugènia.