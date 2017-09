Més de 1.500 escolars participen en el Dia Sense Cotxes

Un total de 1.570 alumnes de deu centres educatius de Girona van participar ahir a la iniciativa «Transformem els carrers, ens formem als carrers». Aquesta activitat, que s'ha impulsat per segon any des de l'Ajuntament, té com a objectiu reduir l'ús del transport privat i fer ús de l'espai públic sense vehicles a les ciutats. Durant unes hores, els escolars traslladaran les classes de les aules al carrer per fer-hi activitats lúdiques.