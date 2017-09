S'escull el jurat i comença el judici a l'acusat d'assassinar una dona a Girona

Un tribunal popular format per cinc dones i quatre homes s'encarregarà de jutjar l'acusat d'estrangular i esquarterar una dona, Montse Méndez, en un pis de Girona l'octubre del 2013. El processat, Dave Verbist, que ja ha confessat el crim, s'enfronta a una condemna de 17 anys i deu mesos de presó. Juntament amb ell, a la banqueta també s'asseu el seu company de pis, per haver-lo ajudat a repartir el cadàver en bosses d'escombraries i llençar-les a diferents zones boscoses dels voltants de la ciutat. Després de l'elecció del jurat, i durant el torn de paraula de les parts, tant el fiscal com l'acusació particular han subratllat «la brutalitat del crim» i «l'absoluta manca de respecte» que els dos processats van tenir cap a la víctima a l'hora de desfer-se del cadàver. La defensa de Verbist, Miguel Ángel Chamorro, que qualifica els fets d'homicidi, assegura que l'home va cometre el crim «de manera involuntària».

El crim que s'ha començat a jutjar a l'Audiència de Girona va tenir lloc en un pis del carrer Pare Coll, on vivien tant Verbist com l'altre acusat, Doramas Sánchez. Segons sostenen les acusacions, la nit del 24 d'octubre, els dos homes van pujar al pis en companyia de la víctima. Sánchez va anar-se'n a dormir i Verbist i la dona van anar a l'habitació d'ell a mantenir relacions sexuals.

Va ser llavors quan el processat va escanyar la víctima enrotllant-li un cable al coll. El fiscal, Enrique Barata, i l'acusació particular, que encapçala Benet Salellas, sostenen que la dona no va tenir cap possibilitat de defensar-se. Als seus escrits, recullen que Verbist la va atacar de manera «sobtada i inesperada», aprofitant que tots dos eren sols al dormitori, i que a la dona li va ser del tot «impossible» demanar ajuda.