La Fira de la Corredora escalfa la marea rosa prevista per avui

Girona es va preparar ahir per la marea rosa prevista per aquest matí de diumenge amb la cursa de la Dona, on 6.500 inscrites -una xifra rècord en una cursa a la ciutat- recorreran cinc quilòmetres, cadascuna amb el seu propi motiu i objectiu. Ahir, moltes van passar per la plaça Salvador Espriu, on els organitzadors van preparar diferents activitats dins la Fira de la Corredora. Hi havia zumba, Bigdance, animacions, estiraments, taller de pancartes, un escàner de trepitjades per descobrir quin és el calçat ideal i diferents exposittors que oferien mostres de productes.