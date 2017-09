Girona canviarà el cotxe oficial d'alcaldia per quatre anys i 52.000 ?

L'Ajuntament de Girona té previst canviar el cotxe destinat a l'àrea d'alcaldia perquè considera que l'actual és molt vell i ja no pot fer el servei pel qual va ser comprat. El consistori gironí busca un vehicle híbrid amb determinades característiques tècniques i de seguretat.Per tal de triar el millor vehicle, ha obert un concurs públic perquè els concessionaris o els interessats puguin fer les seves ofertes a partir de 52.030 euros (IVA inclòs) amb un sistema de rènting amb opció de compra, amb càrrecs mensuals i amb un termini contractual de 48 mesos (quatre anys).

Com més econòmic sigui el preu pel qual s'ofereix el turisme, més punts s'obtindran al concurs. Per tant, al final, el cost del vehicle pot acabar essent bastant més baix del previst inicialment. El vehicle ha de ser un turisme «tipus sedan», amb el gris com a color extern i de teixit fosc a l'interior, de cinc places i quatre portes. El combustible serà tant la gasolina com l'electricitat.



Rellotge i llums automàtics

Altres característiques destacades marcades són que els vidres laterals i la lluna posterior hauran de ser tintats i que haurà de tenir climatitzador o aire condicionat. Hi haurà altres condicionats tècnics: un ordinador de bord, lleves del canvi al volant, rellotge analògic, activació automàtica de llums de marxa. També haurà d'haver-hi airbags frontal per al conductor i l'acompanyant, direcció assistida amb assistència variable en funció de la velocitat, ABS, control d'estabilitat, control de tracció, sistema detector de fatiga, assistent d'arrencada en pendent, sensor de pressió de pneumàtics i tancament centralitzat.

El vehicle fins i tot haurà de disposar d'un «equipament d'emergència» que permeti que a la graella frontal del vehicle es col·loquin dos llums transparents, amb tres LED de color blau i una sirena amb un tipus de so concret. Aquest equipament anirà comandat des de l'habitacle del conductor. A més, s'ha previst que les catifes hauran de tenir un recanvi cada dos anys i que hi haurà d'haver un joc de cadenes adaptades al model de vehicle.



El Laguna d'ara, de l'època Nadal

Fonts municipals han justificat aquest canvi de vehicle per l'antiguitat de l'actual, que és de l'any 2001, encara durant el mandat de Joaquim Nadal com a alcalde. Posteriorment l'ha fet servir Anna Pagans i Carles Puigdemont i ara qui l'utilitza és l'actual alcaldessa, Marta Madrenas. Es tracta d'un Renault Laguna. Tot i això, aquestes mateixes fonts han exposat que el vehicle no és només per l'àrea d'alcaldia, ja que molts cops el fa servir algun altre departament i per tant és part de la flota de vehicles municipals.



Km excedits o no consumits

A banda del preu d'oferta, per guanyar el concurs també es tindran en compte a nivell de puntuació diferents criteris objectius, com qui ofereixi el millor import abonat per quilòmetre no consumit un cop acabat el contracte de quatre anys i el menor import carregat per quilometre excedit, en el mateix moment. Es contractarà un quilometratge anual de 20.000 quilòmetres. Finalment, també es valorarà la millor oferta de compra al final dels 48 mesos.

També hi haurà punts per elements que depenen d'un judici de valor, com ara el mínim consum de combustible i d'emissions de Co2 i la justificació de desballestament i reciclatge dels components del vehicle. A més, es valoraran les possibles millores que consideri oportunes l'ofertant. El pagament d'impostos anirà a càrrec de l'adjudicatària, així com matriculació, ITV, i altres tràmits necessaris.