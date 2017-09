Més de 3.000 persones desborden la plaça del Vi de Girona

ACN Girona .- La Marató per la Democràcia, que se celebra arreu del país, ha desbordat la plaça del Vi de Girona, convertida en l'epicentre de la voluntat d'omplir les urnes el proper 1-O. Més de 3.000 persones s'han mobilitzat i han corejat a l'uníson crits de "Votarem!, "No tenim por!" i "Independència!" mentre se succeeixen les actuacions i els discursos polítics i de les entitats aplegades sota la plataforma Girona Vota. La consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, ha assegurat que l'estratègia de la repressió que aplica el PP significa que "ha perdut els papers i el nord, i que aviat perdrà també el nord-est de la península". El diputat de la CUP, Benet Salellas, per la seva banda, ha exhortat la gent a participar en el referèndum perquè "guanyi el sí" ja que aquesta és "l'única manera de deixar sense efecte l'estat d'excepció" que ha tirat endavant l'executiu estatal.