La promoció de la lectura centrarà la 12a Jornada de Biblioteques Escolars

L'Ajuntament de Girona organitza un any més la Jornada de Biblioteques Escolars, que enguany arriba a la dotzena edició. La trobada, que tindrà lloc el 17 d'octubre al matí a la biblioteca Antònia Adroher, posarà l'accent en el paper de les biblioteques escolars com a promotores de la lectura dins els centres educatius. La jornada es portarà a terme sota el títol La promoció lectora des de la biblioteca escolar, en un any en què la Generalitat ha aprovat el Pla de Lectura 2020 per tal d'afavorir l'hàbit lector.

En aquesta edició es presentaran els quatre recursos que ofereixen les biblioteques de Girona per fomentar la lectura a l'escola, des de l'etapa infantil fins a secundària, i el Centre de Recursos Pedagògics del Gironès presentarà les novetats del projecte de promoció lectora Excuses per llegir algun llibre més, que es va iniciar el curs passat i en el qual van participar més d'una vintena d'escoles de les comarques gironines. També durant la trobada el docent i formador especialitzat en l'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, Enric Queralt, oferirà la ponència Entre el desig i la realitat: promoure la lectura des de la biblioteca escolar.

La part final de la jornada permetrà conèixer els projectes desenvolupats gràcies a la subvenció «Activa la biblioteca» durant el curs 2016-2017 i l'Ajuntament de Girona també lliurarà les subvencions d'aquest programa per al nou curs.