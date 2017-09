Xerrades d'educació canina a diferents centres cívics de la ciutat de Girona

La Xarxa de Centres Cívics de Girona ofereix , al llarg de la setmana vinent, diverses xerrades d'educació canina en el marc de la campanya #ZívicGirona. Dimarts, al centre cívic del Barri Vell (19 hores) es farà la xerrada A mi em cuiden molt bé. I a tu?. L'endemà, serà al centre Cívic Pla de Palau (19.30 hores), on es podrà escoltar la conferència Soc un gos ben educat?. Dijous, la campanya es farà al centre cívic de Santa Eugènia- Can Nintes (19 hores) on es farà la xerrada: Quines són les obligacions dels meus propietaris?. Sota el nom de «En Zívic a Girona», l'Ajuntament ha iniciat una campanya que té com a objectiu promoure la tinença cívica i responsable de gossos.