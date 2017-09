@cup-crida per Girona

Furgons policials davant del Pont de Sant Fèlix. @cup-crida per Girona

Dues persones, citades a declarar a la policia nacional per clonar la web del referèndum

Dues persones s'han collit al seu dret a no declarar després d'haver estat citats avui a fer-ho a la comissaria de la Policia Nacional a la Plaça de Sant Pere de Gironaper la seva relació amb la clonació de la web de la Generalitat amb informació sobre els punts de votació del referèndum. Els seus advocats els han acompanyat durant la declaració. Han estat citats per malversació de fons públics, prevaricació i desobediència. Es tracta d'un informàtic de Calonge i un altre persona del qual no ha transcendit la seva identitat.

En declaració a Diari de Girona a la sortida de la comissaria, els advocats consideren que els seus clients «no han comès cap delicte».

Una concentració, en la que ha participat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha estat convocada davant la comissaria per donar suport als declarants. Diferents responsables polítics de la ciutat com Joan Olòriz o Lluc Salellas també s'han personat davant la comissaria.

Els agents encarregats de la declaració pertanyen a una Unitat d'Intervenció Policial amb base a València, segons ha pogut saber Diari de Girona. Els voltants de la comissaria es troben amb una forta presència policial per donar eventual suport de seguretat a les instal·lacions. Set furgonetes del cos armat han estat vigilant l'operació així com una desena d'agents custodiant l'entrada de la seu del Cos Nacional de Policia.