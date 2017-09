La dona esquarterada a Girona va morir escanyada durant un joc sexual amb un cable

L´acusat d´assassinar una dona a Girona, Dave Verbist, juntament amb el processat per encobriment

L'acusat d'assassinar i esquarterar una dona a Girona ha assegurat que va escanyar-la amb un cable sense voler mentre feien un joc sexual. El crim va tenir lloc l'octubre del 2013 en un pis del carrer Pare Coll de la ciutat. El processat, Dave Verbist, ha declarat que aquella nit havia consumit alcohol i drogues en excés i que, mentre estrenyia el cable de plàstic, en cap moment va adonar-se que la víctima tingués dificultats per respirar. Verbist també ha llançat culpes damunt el seu company de pis, Doramas Sánchez, també acusat en el cas per encobriment, dient que va ser ell qui li va donar la idea de trossejar el cadàver per desfer-se'n. Un extrem que, durant la seva declaració, Doramas ha negat.