Girocòmic portarà una vintena d'autors i acollirà més de 40 expositors

El sector del còmic i l'entreteniment tindran de nou una cita a Girona amb la celebració del Girocòmic del 12 al 15 d'octubre. En aquesta segona edició, hi haurà una vintena d'autors reconeguts, alguns de prestigi internacional, com ara Pasqual Ferry, autor de Marvel als EUA; Albert Monteys, humorista gràfic i conegut pel seu pas pel 'Jueves' o Jordi Bernet, que rebrà el premi Girocòmic ciutat de Girona per la seva trajectòria. El certamen va néixer amb l'objectiu de convertir-se en un punt de trobada per als aficionats del còmic.

Enguany, acollirà més de 40 expositors dedicats al còmic i al manga, juntament amb tallers, una zona dedicada a jocs de taula i també una àrea de videojocs que complementaran el programa de conferències, projeccions i signatures d'autors. S'instal·larà a les carpes annexes del Palau de Fires de Girona, amb més de 4.000 metres quadrats d'espai, el doble que l'any passat. Coincidirà amb la celebració del Firatast al Palau de Fires.

També hi haurà autors espanyols de renom mundial, com ara el gadità Carlos Pacheco, dibuixant de còmics com 'Superman' o 'Los 4 fantásticos'; el madrileny Pedro Pérez, responsable de l´story board de Tadeo Jones, i Jape que, vingut de Sevilla, compta amb més d´1 milió de seguidors al seu canal de YouTube, entre molts altres.

Aquests autors participaran en xerrades en un programa que inclou una vintena de tallers, una zona dedicada a jocs de taula i també una àrea de videojocs. D'altra banda, també es faran set projeccions de títols com ara 'En aquest racó del món' (Kono Sekai no Katasumi ni) de Sunao Katabuchi o 'L'himne del cor' (Kokoro ga sakebitagatterunda) de Tatsuyuki Nagai.

Girocòmic també tindrà un escenari a dins del recinte firal, on hi haurà actuacions i representacions. La fira està organitzada per Incatis i coincidirà amb la fira de degustació i venda de productes d'alimentació, Firatast, al Palau de Fires que enguany arriba a la 24a edició.

L'entrada valdrà 6 euros per un dia si bé s'oferirà un abonament de 10 euros per als quatre dies.