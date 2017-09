El jutjat aparta Girona SA de la gestió d'Agissa i dona el servei d'aigües als tres ajuntaments

El Jutjat d'Instrucció Número 2 de Girona ha apartat l'empresa privada Girona SA de la gestió d'Agissa i l'ha donada als tres ajuntaments. La mesura cautelar s'ha pres atenent la petició del fiscal anticorrupció José Grinda, que investiga les irregularitats en el si de l'empresa mixta. A partir d'ara, els consistoris de Girona, Salt i Sarrià hauran de nomenar els nous administradors que agafaran les regnes d'Agissa, i que seran els qui hauran d'informar periòdicament el jutjat. La decisió s'ha pres en una vista, celebrada als Jutjats de Girona, on hi han assistit els diferents investigats. Atenent la petició dels seus advocats, però, el jutjat els hi ha fet tres concessions: poder tenir accés a la informació d'Agissa com a accionistes que en són, poder presentar comptes i optar als beneficis que generi el servei d'aigües. L'advocada de la CUP, Montse Vinyets, assegura que la mesura cautelar "és una victòria" i que, de facto, suposa un pas endavant cap a la municipalització del servei.