El secretari i l'interventor de Girona van emetre informes oposant-se a què l'alcaldessa signés el decret de l'1-O

El secretari municipal i l'interventor de l'Ajuntament de Girona van emetre informes oposant-se a què l'alcaldessa, Marta Madrenas, signés el decret donant suport al referèndum. L'informe del secretari, que data del passat 7 de setembre, recull que "tots els poders públics estan obligats a complir allò que el Tribunal Constitucional resolgui". Per això, a l'escrit es mostrava "disconforme" a què Marta Madrenas rubriqués el decret, atenent "a raons de seguretat jurídica" i a les "possibles conseqüències" a què es pogués enfrontar. De fet, Madrenas ja va declarar com a investigada davant la fiscalia la setmana passada. Posteriorment, l'interventor també va emetre un segon informe on recolzava el del secretari. La regidora del PPC a l'Ajuntament, Concepció Veray, s'ha remès al document per demanar a Madrenas que deixi de ser "una hooligan de la independència". A més, també ha entrat una bateria de preguntes a registre, on critica que l'encartellada massiva a la ciutat "incompleix de manera flagrant" l'Ordenança de Civilitat i li demana a l'Ajuntament que actuï.

L'informe del secretari municipal sobre el decret de suport a l'1-O es va emetre el passat 7 de setembre. És a dir, el mateix dia que l'alt tribunal espanyol va suspendre la Llei del Referèndum i poques hores abans que també fes el mateix amb la de Transitorietat Jurídica.

L'escrit del secretari tira de legalitat –es remet a sentències i interlocutòries del TC- per mostrar la seva "disconformitat" amb què l'alcaldessa signés el decret (cosa que Madrenas va fer digitalment aquell mateix dia al matí). L'informe recull que "el deure" de tots els poders públics és el de "respectar i sotmetre's" a allò que mani el TC i, per tant, el secretari municipal s'oposa a la signatura del decret a favor de l'1-O.

L'informe al·lega "raons de seguretat jurídica" i també fa referència a "les possibles conseqüències que se'n podien derivar". Precisament, Marta Madrenas és un dels més de 700 alcaldes i alcaldesses investigats per la fiscalia, i la setmana passada ja va anar a declarar per l'1-O.

Posteriorment, l'interventor municipal, remetent-se a l'escrit del secretari, va emetre un segon document on recolzava les conclusions de l'informe.

La portaveu del PPC a l'Ajuntament, Concepció Veray, s'ha referit als dos documents per demanar a l'alcaldessa que "rectifiqui i torni al camí de la democràcia i de l'Estat de Dret". "Li demano que passi a ser una alcaldessa responsable, i no una hooligan de l'independentisme, i que freni l'espiral de desobediència i incivisme en què ha entrat la ciutat", ha dit Veray.



Incompliment "flagrant" de l'ordenança

Veray ha registrat aquest dilluns un seguit de preguntes a l'Ajuntament, on demana a l'equip de govern quines mesures ha emprès davant les encartellades massives a favor de l'1-O, perquè són "un incompliment flagrant de l'Ordenança de Civilitat". En concret, ha dit, del seu article 19, que regula la propaganda als carrers.

"La sensació que tenen ara els gironins és la d'una ciutat bruta i deixada, amb l'espai públic ocupat per propaganda prohibida", ha dit Concepció Veray. "A qui impulsa coses prohibides se li posa una multa, però crida l'atenció que amb tota aquesta propaganda això no passi", ha dit la regidora.

La portaveu ha criticat la "permissivitat" de l'Ajuntament quan la ciutat "està del tot empaperada amb propaganda prohibida a favor del referèndum". "Volem saber què passa, per què no s'envia la brigada a retirar-la i per què l'alcaldessa Marta Madrenas no pren mesures per frenar aquesta espiral de desobediència i incivisme", ha conclòs.