Girocòmic es farà a l´octubre i tindrà 40 expositors

La segona edició del Girocòmic, la fira del còmic i l'entreteniment de Girona se celebrarà de 12 al 15 d'octubre a Girona. La fira tindrà lloc a l'espai annex del Palau de Fires i comptarà amb 40 expositors i un cartell ple de figures de primer nivell internacional.

Passaran pel Girocòmic autors catalans amb projecció internacional com Jordi Bernet, que enguany rebrà el premi Girocòmic Ciutat de Girona en reconeixement a la seva trajectòria professional; Pasqual Ferry, autor de Marvel als Estats Units, o Albert Monteys, humorista gràfic i conegut pel seu pas per El Jueves. També passaran per la fira Carlos Pacheco, dibuixant de còmics com Superman, o Pedro Pérez, responsable de l' story board de Tadeo Jones, entre molts altres. El programa de la fira inclourà, també, vint xerrades a càrrec dels autors esmentats i prop de vint tallers vinculats al sector.

El tinent d'alcaldia de Cultura, Carles Ribas, va destacar ahir «l'aposta de l'Ajuntament per la cultura i per apropar-la als més joves» alhora que ha remarcat que «Girocòmic és un planter de cultura per a joves i no tan joves que ja s'ha consolidat i ha d'anar creixent». La presentació de la segona edició es va fer ahir amb la presència de del director editorial de Panini, Alejandro Martínez, i dels responsables de la fira, Aleix Freire i Lluís Bofill.



Jocs de taula i videojocs

Girocòmic, amb una supefície de 4.000 m2, va néixer amb la voluntat de convertir-se en un punt de referència i de trobada per a tots aquells aficionats al món del còmic. En l'edició d'enguany incorpora una zona dedicada als jocs de taula i una àrea de videojocs que complementaran les activitats habituals de conferències, projeccions i signatures d'autors, que firmaran les seves obres durant els quatre dies de la fira. El cartell de l'edició d'enguany és obra de l'il·lustrador gironí Xavier Felip.