Un incendi en un restaurant de Salt fa desallotjar els clients

Un incendi en una cuina d'un restaurant de Salt va acabar diumenge a la nit amb els clients desallotjats, un bloc de pisos confinat i una treballadora atesa per cremades. El foc es va declarar a la cuina quan passaven pocs minuts de les nou de la nit al restaurant de la cadena Viena, ubicat al camí dels Carlins. Els treballadors van intentar controlar les flames amb els extintors però no van poder i això va obligar els Bombers a desplaçar-s'hi amb sis dotacions. Van comprovar que el que cremava era la fregidora i la zona de la xemeneia, que va quedar totalment afectada, segons fonts del cos d'extinció d'incendis. Van estar treballant amb l'incendi i el van donar per extingit pels volts de les onze de la nit. I després van fer tasques de ventilació.