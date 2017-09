L'ajuntament de Girona retira cartells animant a votar l'1-O

Treballadors de l'ajuntament de Girona estan retirant alguns dels milers de cartells que els darrers dies s'han enganxat a la ciutat animant a votar l'1-O. La regidora de la CUP Laia Pèlach ho ha denunciat a les xarxes socials i pregunta al consistori qui és que ha donat ordres d'arrencar-los.





Es pot saber qui dona ordres d'arrencar cartells animant a votar @girona_cat ? pic.twitter.com/vvi2vSANoM — Laia Pèlach Saget (@LaiaPelachSaget) 26 de setembre de 2017

Cartells enganxats en una paret del Barri Vell de Girona | Foto: ACN

La denuncia de la regidora de la CUP arriba l'endemà que la portaveu del PPC a l'Ajuntament, Concepció Veray demanés a l'equip de govern quines mesures ha emprès davant les encartellades massives a favor de l'1-O, perquè són "un". En concret, va dir, del seu article 19, que regula la propaganda als carrers."A qui impulsa coses prohibides se li posa una multa, però crida l'atenció que amb tota aquesta propaganda això no va dir la regidora. En aquest sentit va criticar la "permissivitat" de l'Ajuntament quan la ciutat "està del tot empaperada amb propaganda prohibida a favor del referèndum"."Volem saber què passa, per què no s'envia la brigada a retirar-la i per què l'alcaldessa Marta Madrenas no pren mesures per frenar aquesta espiral de desobediència i incivisme", va concloure