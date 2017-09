L´assassí de Montse Méndez assegura que la va escanyar amb un cable sense voler

L´acusat de l´assassinat, Dave Verbist (entre els dos policies) i el processat per encobriment.

L´acusat de l´assassinat, Dave Verbist (entre els dos policies) i el processat per encobriment. acn

Primera sessió del judici amb jurat popular contra Dave Verbist, el belga acusat d'assassinar i esquarterar Montse Méndez l'octubre del 2013. Quan va tenir lloc el crim, Verbist feia un any que vivia al pis del carrer Pare Coll. Hi havia entrat el setembre del 2012, després que l'altre acusat, Doramas Sánchez li oferís compartir-lo. Segons va explicar, aquell 23 d'octubre ell i Sánchez van passar-se la tarda en un bar jugant a billar. Al vespre, la víctima va passar per davant del local, ells dos la van veure a través del vidre i, sense conèixer-la de res, la van convidar a entrar.

Verbist va explicar que, des de llavors i fins a les tres de la matinada, quan el local va tancar, van estar «bevent cervesa i xupitos junts». A més, el belga i la víctima també van consumir cocaïna. Després, el grup va pujar fins al pis del carrer Pare Coll.

Allà, segons la versió de Verbist, Doramas va anar-se'n a dormir a quarts de cinc de la matinada i ell i la víctima van anar fins a l'habitació, on van mantenir relacions sexuals. Després, van sortir al carrer a comprar més cocaïna i van tornar a pujar cap a dalt per continuar practicant sexe.

Dave Verbist va relatar que a la dona li agradava «el sexe dur i salvatge» i que va ser ella qui li va proposar que l'asfixiés. «Primer ho feia amb les mans, però després em va demanar si tenia una corda o un mocador», va dir el processat. Verbist va explicar que va agafar un cable de plàstic, com de telèfon, i que, com la víctima l'hi havia demanat, li va passar pel coll.



Sense voler

L'acusat va assegurar que, mentre va durar la relació, en cap moment va adonar-se que a la víctima li costés respirar o que l'estigués asfixiant. «Es va quedar amb la mateixa postura tota l'estona», va precisar. Va ser després, quan va veure que no es movia, quan es va adonar que l'havia matada. «No sabia què fer, estava begut, drogat i nerviós», va relatar.

Aleshores, va escoltar com Sánchez, que ja s'havia llevat, s'estava dutxant. Verbist va explicar que va entrar al lavabo, li va confessar què havia fet i li va demanar consell. «Em va dir que no en volia saber res, que havíem d'amagar el cadàver, i em va donar la idea de trossejar-lo», va afegir.

Mentre el seu company de pis era a la feina, Dave Verbist va dir que va esquarterar el cos a la banyera. Després va repartir el cadàver en bosses d'escombraries i les van llançar a diferents zones boscoses de la rodalia de Girona.



«No m'ho creia»

Per la seva banda, el company de pis de Verbist va desmentir que fos ell qui li donés la idea de desmembrar el cos de la víctima. Doramas Sánchez va explicar que, aquell 24 d'octubre, quan Verbist li va confessar que havia mort la dona, es va pensar que era broma.

Va ser en sortir de la dutxa i passar per davant l'habitació del belga, però, quan va veure el cos de reüll. Llavors, va explicar que va optar per anar-se'n a treballar i no dir res a la policia. «Mai vaig donar-li la idea de tallar el cadàver; quan vaig tornar de la feina al vespre ja em vaig trobar el cos repartit en bosses», va relatar.