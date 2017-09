Les filles de Méndez carreguen contra «el monstre» que va matar la seva mare

L'Audiència de Girona ha celebrat la segona sessió del judici contra Dave Verbist, l'acusat d'assassinar i esquarterar Montse Méndez l'octubre del 2013. Els protagonistes d'ahir van ser els testimonis, entre ells la mare, el pare i les dues filles de la víctima.

La família va carregar durament contra l'esquarterador, tractant-lo de «monstre» i negant la coneixença de qualsevol relació entre acusat i víctima. Nekora Cabarrocas va ser la filla que es va encarregar de denunciar la desaparició de la seva mare, després de no haver-ne sabut absolutament res en tres dies. «Van trucar des de la seva feina per dir que no havia anat a treballar. Vam anar al seu pis i després ja als Mossos d'Esquadra» va explicar.

La més petita, Erika Cabarrocas, va relatar davant de l'Audiència una versió semblant a la de la seva germana, afegint que en un inici, quan van anar a posar la denúncia «els Mossos no en van fer gaire cas». També va remarcar que en descobrir nou mesos després el desenllaç dels fets, «em vaig quedar en blanc, va ser el pitjor que podia haver passat».

El pare i la mare de la víctima van assegurar que «la relació amb la seva filla era bona» i que venia de tant en tant a casa seva.



«El més alt era el violent»

Un altre dels testimonis que van declarar durant la jornada d'ahir va ser Octavi F.Po, el llavors vicepresident de l'edifici on tenien llogat el pis els acusats (Dave Verbist i Doramas Sánchez). L'home va assegurar que no coneixia massa els dos individus, però «la manera de comportar-se dels dos era totalment diferent». El vicepresident va matisar que «el més alt era el violent, i l'altre va venir un parell de vegades a demanar disculpes».

En la segona jornada del judici també van declarar diferents agents dels Mossos d'Esquadra que van estar treballant en el cas. Un d'aquests va ser el responsable de la investigació policial, el qual va posar en dubte que víctima i agressor s'haguessin vist per primera vegada la mateixa nit de l'assassinat.

Una conversa clau amb Dave Verbist

La darrera de les intervencions del matí va anar de la mà d'un testimoni protegit, el qual va denunciar a la comissaria de la Policia Nacional de Madrid que Verbist havia estat el culpable de l'assassinat de Méndez. Ho va fer després d'una conversa que van mantenir tots dos en un bar de la capital, on Verbist li hauria confessat que havia estat l'autor de la mort d'una turista danesa, que va estrangular i cremar, així com la de Montse Méndez.

«Li vaig fer a aquesta (...), igual que a la de Girona», van ser les paraules que va utilitzar Verbist, segons el testimoni, que no el va veure «gens penedit».

El mateix testimoni també va assegurar que l'assassí no anava begut quan va fer aquestes declaracions i, preguntat pel jurat popular, va afirmar que considerava Dave Bervist com «una persona agressiva».

El judici continuarà durant tota la jornada d'avui, primer amb la declaració de més testimonis i posteriorment amb les intervencions de forenses i pericial.